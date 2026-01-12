Уральские таможенники за год изъяли почти 400 кг табачной продукции

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Уральской оперативной таможне подвели итоги работы за 2025 год. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, за год в регионе выросло число выявленных преступлений и нарушений в таможенной сфере.Большая часть уголовных дел связана с контрабандой — около 70%. Остальные 30% пришлись на экономические преступления. За год таможенные органы изъяли 397 кг подконтрольных веществ и табачной продукции на сумму более 150 млн рублей. В федеральный бюджет доначислили свыше 2 млрд рублей неуплаченных таможенных платежей.Почти половина административных дел — 47% — связана с нарушением таможенных правил. Ещё 43% дел касаются нарушений в сфере таможенной статистики, 7% — валютного законодательства, остальные — других составов. По итогам года в бюджет поступило более 160 млн рублей штрафов.Отмечается, что 44 партии изъятых товаров на сумму около 38 млн рублей безвозмездно передали подразделениям Минобороны, МЧС и «Народному фронту».В итоговом совещании принял участие начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Игорь Пискунов. Он оценил работу Уральской оперативной таможни за 2025 год как удовлетворительную. Мероприятие для возрастной категории 18+