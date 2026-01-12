Возрастное ограничение 18+
Более 80 тысяч раз жители Свердловской области воспользовались ИИ во время онлайн-встреч
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году жители Свердловской области провели на платформе МТС Линк для бизнес-коммуникаций и совместной работы около 60 тысяч онлайн-встреч и вебинаров. Это в два раза больше, чем годом ранее.
Одновременно выросло использование ИИ-инструментов: их применили свыше 80 тысяч раз. Самая популярная функция – размытие и замена фона на видеозвонках (57 тысяч использований). Автоматическую расшифровку встреч применили 14,8 тысячи раз, цифровые маски и эффекты – более 6 тысяч, шумоподавление – свыше 2,4 тысячи, ИИ-ассистент – более 700 раз.
Наиболее активно платформу использовали компании, образовательные организации и корпоративные команды.
«Рост интереса к ИИ-функциям показывает, что платформы вроде МТС Линк становятся полноценными рабочими инструментами для фиксации договорённостей, сокращения времени на рутинные задачи и повышения эффективности. Мы развиваем экосистему с акцентом на автоматизацию»,
– отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
