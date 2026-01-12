Возрастное ограничение 18+

Более 80 тысяч раз жители Свердловской области воспользовались ИИ во время онлайн-встреч

17.14 Среда, 14 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В 2025 году жители Свердловской области провели на платформе МТС Линк для бизнес-коммуникаций и совместной работы около 60 тысяч онлайн-встреч и вебинаров. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Одновременно выросло использование ИИ-инструментов: их применили свыше 80 тысяч раз. Самая популярная функция – размытие и замена фона на видеозвонках (57 тысяч использований). Автоматическую расшифровку встреч применили 14,8 тысячи раз, цифровые маски и эффекты – более 6 тысяч, шумоподавление – свыше 2,4 тысячи, ИИ-ассистент – более 700 раз.

Наиболее активно платформу использовали компании, образовательные организации и корпоративные команды.

«Рост интереса к ИИ-функциям показывает, что платформы вроде МТС Линк становятся полноценными рабочими инструментами для фиксации договорённостей, сокращения времени на рутинные задачи и повышения эффективности. Мы развиваем экосистему с акцентом на автоматизацию»,

– отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
12 января 2026
Свердловские медики почти вдвое увеличили число выездных осмотров работников предприятий
06 января 2026
Почти 6 тысяч семей в Свердловской области получили награды за долгий брак и многодетность
08 января 2026
Жители Свердловской области за год более 31 миллиона раз обратились в поликлиники
10 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:30 Новая поликлиника в городе Реж начинает работу с четверга
17:14 Более 80 тысяч раз жители Свердловской области воспользовались ИИ во время онлайн-встреч
16:46 В 2026 году на БАЭС планируют начать искать сотрудников для будущего энергоблока №5
15:55 Жителя Режа будут судить за участие в экстремистской организации
15:16 Свердловские спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах до 17 января
14:52 Жителю Большого Истока вынесли приговор за оскорбление полицейского в интернете
14:15 Ещё двоих подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге отправили в СИЗО
14:02 Жителя Лесного будут судить за уничтожение имущества при пожаре из-за самодельной печи
13:21 Стая собак напала на женщину в Нижнем Тагиле
12:55 В Каменске-Уральском женщина завысила стоимость дома ради получения разницы с жилищного сертификата
12:23 В Богдановиче 17 домов остались без отопления в тридцатиградусный мороз
12:07 Одному из подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге избрали меру пресечения
11:33 Глава СК запросил доклад о конфликте школьников в Каменске-Уральском
10:58 В Свердловской области не платившего алименты из-за сомнений в родстве отца приговорили к лишению свободы
10:17 В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя из-за нежелания убрать тонировку
09:50 Человек погиб при пожаре в свердловском посёлке Растущий
09:35 В Екатеринбурге ограничили скорость движения общественного транспорта
20:50 На свалке в Сысерти живут одноглазая мама и шесть её хвостатых деток
20:34 В Нижнем Тагиле открылся современный центр лучевой диагностики
20:16 Матери погибших в Асбесте детей утвердили приговор
19:52 В минувшие праздники уральские дороги чистили пять сотен специализированных машин
19:10 От «Уральских авиалиний» требуют изменить правила возврата билетов по болезни пассажира
18:44 Загадочную вечеринку в стиле XIX века проведут в Саду Нурова в Екатеринбурге
17:20 В Екатеринбурге нашли труп мужчины с пакетом на голове
17:12 Прокуратура обжаловала УДО погубившего в ДТП двух человек сына полковника Росгвардии
16:35 В Свердловской области стартовала подготовка к паводкам
Все новости Свердловской области
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
Все новости России и мира
19:30 Новая поликлиника в городе Реж начинает работу с четверга
17:14 Более 80 тысяч раз жители Свердловской области воспользовались ИИ во время онлайн-встреч
16:46 В 2026 году на БАЭС планируют начать искать сотрудников для будущего энергоблока №5
15:55 Жителя Режа будут судить за участие в экстремистской организации
15:16 Свердловские спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах до 17 января
14:52 Жителю Большого Истока вынесли приговор за оскорбление полицейского в интернете
14:15 Ещё двоих подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге отправили в СИЗО
14:02 Жителя Лесного будут судить за уничтожение имущества при пожаре из-за самодельной печи
13:21 Стая собак напала на женщину в Нижнем Тагиле
12:55 В Каменске-Уральском женщина завысила стоимость дома ради получения разницы с жилищного сертификата
12:23 В Богдановиче 17 домов остались без отопления в тридцатиградусный мороз
12:07 Одному из подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге избрали меру пресечения
11:33 Глава СК запросил доклад о конфликте школьников в Каменске-Уральском
10:58 В Свердловской области не платившего алименты из-за сомнений в родстве отца приговорили к лишению свободы
10:17 В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя из-за нежелания убрать тонировку
09:50 Человек погиб при пожаре в свердловском посёлке Растущий
09:35 В Екатеринбурге ограничили скорость движения общественного транспорта
20:50 На свалке в Сысерти живут одноглазая мама и шесть её хвостатых деток
20:34 В Нижнем Тагиле открылся современный центр лучевой диагностики
20:16 Матери погибших в Асбесте детей утвердили приговор
19:52 В минувшие праздники уральские дороги чистили пять сотен специализированных машин
19:10 От «Уральских авиалиний» требуют изменить правила возврата билетов по болезни пассажира
18:44 Загадочную вечеринку в стиле XIX века проведут в Саду Нурова в Екатеринбурге
17:20 В Екатеринбурге нашли труп мужчины с пакетом на голове
17:12 Прокуратура обжаловала УДО погубившего в ДТП двух человек сына полковника Росгвардии
16:35 В Свердловской области стартовала подготовка к паводкам
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK