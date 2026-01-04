Возрастное ограничение 18+
Свердловской авиаслужбе спасения не хватает вертолётов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург попал в список мест дежурств спасательных Ми-8 и самолётов Ан-26, где не хватает вертолётов.
«Известия» пишут, что сейчас из 111 утверждённых мест дежурств спасательных вертолётов и самолётов нехватка складывается в 31 – в Екатеринбурге, Воронеже, Калининграде, Новосибирске, Чите, Казани, Симферополе, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре и других городах. По данным ресурса, вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работу по поисково-спасательному обеспечению (ПСО) и авиационно-космическому поиску без повышения государственных тарифов.
Перевозчики утверждают, что эта работа становится для них нерентабельной. Уровня тарифов не хватает, чтобы поддерживать техническое состояние вертолетов и их лётную годность.
По его словам, расходы на поддержание летной годности воздушных судов более чем на 800 тысяч рублей в месяц, аэропортовые услуги подорожали на 30%, фонд оплаты труда – на 15%, а командировочные расходы, связанные с оплатой проживания экипажей в точке дежурства, вдвое.
Ресурс пишет, что в Екатеринбурге на торгах публиковали долгосрочные контракты на суммы 131–137 миллиона рублей, но все попытки оказывались провальными.
«В среднем за месяц дежурство на ПСО обходится авиакомпании примерно в 6,3 миллиона рублей. В эти расходы входят не только зарплата, топливо и аэропортовые сборы, но и поддержание летной годности вертолетов, амортизация техники и прочее»,
– объяснил изданию директор Gelix Airlines Вадим Балдин.
