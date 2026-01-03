Екатеринбург вошел в тройку лидеров по торговым площадям на тысячу жителей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Екатеринбург по итогам 2025 года сохранил место среди городов-лидеров России по обеспеченности торговыми центрами, однако показатель в городе снизился на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом численности населения при отсутствии крупных вводов новых торговых площадей.Такие данные приводит консалтинговая компания NF GROUP в ежегодном обзоре рынка торговой недвижимости. По оценке аналитиков, обеспеченность торговыми площадями в городах-миллионниках в среднем составила 488 кв. м на тысячу жителей. Екатеринбург, наряду с Самарой и Москвой, остался в числе городов с наиболее высоким уровнем насыщенности ТЦ, однако динамика в уральской столице оказалась отрицательной.В целом 2025 год стал рекордно слабым для региональных городов России, отмечают аналитики. Объем ввода новых торговых площадей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга сократился почти на 71% — до 94,3 тыс. кв. м. За год в регионах открылось всего семь новых торговых центров, большинство из которых относятся к малоформатным объектам районного и микрорайонного уровня.Аналитики связывают спад с завершением проектов, перенесенных с предыдущих лет, а также с изменением потребительского поведения, высокой ключевой ставкой и ростом стоимости строительства, что сдерживает запуск крупных торговых центров.При этом в 2026 году Екатеринбург может стать одним из ключевых драйверов восстановления регионального рынка. В городе запланировано открытие суперрегионального торгового центра с арендопригодной площадью 137,9 тыс. кв. м.По оценке NF GROUP, в 2026 году совокупный объем нового предложения в региональных городах России может достичь 418,7 тыс. кв. м, при этом значительная часть ожидаемого ввода приходится на Уральский федеральный округ.