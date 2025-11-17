Возрастное ограничение 18+

Продукты, техника и бензин: как изменились цены в Свердловской области

17.12 Вторник, 25 ноября 2025
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области годовая инфляция в октябре 2025 года составила 9,5% после 9,7% в сентябре, сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка РФ. Замедление роста цен наблюдается с марта 2025 года. При этом темп инфляции в регионе остаётся выше, чем в среднем по стране, где показатель составил 7,7%, отмечают эксперты Центрального банка.

По данным ЦБ РФ, в октябре подорожали яйца, что связано с ростом затрат птицефабрик на логистику, зарплаты и упаковку, однако их стоимость всё ещё ниже прошлогодней. С наступлением холодов увеличились цены на тепличные овощи из-за роста расходов на отопление и электроэнергию. В то же время, как уточняет Центральный банк, сахар подешевел благодаря хорошему урожаю свеклы, а бакалейные товары — макароны, вермишель, манка, горох и фасоль — снизились в цене из-за высокого урожая зерновых.

Эксперты банка отмечают, что с окончанием дачного сезона подешевели строительные материалы, телевизоры, мониторы и беспроводные наушники. Продолжился рост стоимости автомобилей на фоне активности покупателей перед повышением утильсбора с 1 декабря, а топливо подорожало из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и сезонного спроса в аграрном секторе. Также увеличились тарифы на внутренние перевозки, поездки на такси и аренду автомобилей, тогда как цены на туризм — поездки на Черное море, экскурсионные туры и зарубежные маршруты — снизились после окончания летнего сезона и укрепления рубля, отмечают в ЦБ.

По оценке специалистов Центрального банка, для продолжения замедления инфляции в стране спрос должен расти более сдержанно. Длительный период высоких ставок по кредитам и депозитам позволит снизить инфляцию до 4–5% в 2026 году и стабилизировать её на уровне около 4% в дальнейшем.



Дарья Суродина © Вечерние ведомости
