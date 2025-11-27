С первого декабря в Екатеринбурге подорожает отопление

Александр Федоров © Вечерние ведомости

С 1 декабря 2025 года в Екатеринбурге начинает действовать новая модель оплаты тепла. Город перевели в ценовую зону, где стоимость услуги постепенно доводится до заранее установленного предельного уровня. Этот предельный показатель утверждает Региональная энергетическая комиссия, и именно к нему поэтапно приближается плата жителей.Согласно постановлению РЭК, максимальная цена тепла для Екатеринбурга установлена в районе 4 721,33 рубля за гигакалорию с учётом НДС. Ранее, по данным компании «Т Плюс», жители платили около 2 800 рублей за Гкал. В компании утверждают, что резкого скачка не будет, однако официальная схема предусматривает ежегодное увеличение платежей в пределах индекса платы граждан, который допускает рост до 3 процентов в год.В документе также указано, что модернизация тепловых сетей и обновление инфраструктуры будут финансироваться через тариф. Это означает, что расходы на ремонт будут включены в стоимость отопления. Власти заявляют, что новая модель должна повысить надёжность системы, а переход сопровождается последовательным ростом финансовой нагрузки на жителей.