«Авито Недвижимость» зафиксировала рост заявок и одобрений ипотеки в октябре

09.22 Пятница, 28 ноября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В октябре доля сделок с ипотекой на первичном рынке жилья достигла 68%, что на 3% больше, чем в сентябре, и на 17% больше, чем в начале года. Такие данные приводит технологическая платформа «Авито Недвижимость».

По данным площадки, количество одобрений от банков на новостройки в ипотечном сервисе Авито увеличилось на 11% за месяц, а число поданных заявок – на 7%.

Основу продаж на первичном рынке составляют субсидируемые государственные программы ипотеки — Дальневосточная, Арктическая и Семейная ипотека. Среди регионов с наибольшей долей ипотечных сделок лидируют Тыва (93%), Кабардино-Балкария (92%), Адыгея (89%), а также Мурманская и Кемеровская области (по 86%). В столичных агломерациях самый высокий показатель зафиксирован в Московской области (69%) и Москве (66%).

Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов связывает такую тенденцию с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ, а также с грядущими изменениями в условиях Семейной ипотеки, которые вступят в силу с февраля 2026 года.

«С 1 февраля супруги должны будут обязательно выступать созаёмщиками, поэтому смогут взять льготный кредит только на один объект»,

– пояснил Артур Ахметов.


Пока что купить жильё со льготной ставкой могут оба родителя.

На вторичном рынке доля сделок с ипотекой в октябре выросла до 29%, что на 5% больше, чем в январе. Региональные лидеры по ипотечным сделкам на вторичке – Чукотский (53%) и Ямало-Ненецкий (50%) автономные округа, а также Ханты-Мансийский АО и Архангельская область (по 44%). В Московской области доля ипотечных сделок вторичного рынка составляет 30%, в Ленинградской — 28%, в Санкт-Петербурге — 26%, в Москве — 23%.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
