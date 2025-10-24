Возрастное ограничение 18+
Продавцы и менеджеры остаются самыми востребованными в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Продавцы и менеджеры остаются наиболее востребованными на рынке труда Свердловской области, но не самыми дефицитными.
По данным hh.ru, которыми с Вечерним ведомостями поделились аналитики платформы, в октябре открылось 3,7 тысячи вакансий продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (в сентябре было открыто 3,4 тысячи таких вакансий), а также 3,2 тысячи вакансий для менеджеров по продажам и по работе с клиентами (в сентябре — 3,3 тысячи вакансий).
Также с начала месяца на местном рынке труда искали 1,5 тысячи разнорабочих; 1,4 тысячи поваров, пекарей, кондитеров и водителей; 1,2 тысячи врачей; 1,1 тысячи упаковщиков, комплектовщиков и операторов call-центров. Востребованными также остаются слесари, сантехники, сварщики, инженеры, бухгалтеры, курьеры, кладовщики, электромонтажники, машинисты, администраторы, уборщики и учителя.
Дефицитными по-прежнему считаются врачи (0,8 резюме на вакансию, при норме от 4 — 7,9 резюме на вакансию), а также повара, пекари, кондитеры (1). Также нехватка специалистов, по данным платформы, ощущается среди продавцов (1,5), слесарей, сантехников, сварщиков (по 1,7), электромонтажников (2,3), машинистов (2,4), инженеров ПТО и инженеров-сметчиков (2,8), уборщиков (3,5), операторов call-центров (3,9).
