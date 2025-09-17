Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Наиболее востребованными работниками на рынке труда Свердловской области оказались продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, менеджеры по продажам и работе с клиентами и повара.Такие данные Вечерним ведомостям приводит hh.ru, в текущем месяце было открыто 3,4 тысячи вакансий для продавцов, 3,3 тысячи — менеджеров, 1,5 тысячи — поваров.Однако, как отмечают аналитики платформы, рынок труда продолжает нуждаться в рабочих специальностях. На них приходится 24% от всех предложений в регионе. Также в топ-15 востребованных специалистов вошли разнорабочие, водители, врачи, операторы call-центра, специалисты контактного центра, упаковщики, комплектовщики, слесари, сантехники, бухгалтеры, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, сварщики, электромонтажники, учителя и кладовщики.По-прежнему остаются дефицитными врачи (0,6 резюме на вакансию), повара (0,8), продавцы (1,5), слесари (1,6), сварщики (1,8), электромонтажники (2,1), операторы call-центра, специалисты контактного центра (3,3) и инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (3,5).Лучше ситуация с разнорабочими (4,1 резюме на вакансию), кладовщиками (4,2), бухгалтерами (4,5), учителями (5), менеджерами по продажам и работе с клиентами (5,1), водителями (5,7).