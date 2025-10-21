Возрастное ограничение 18+
Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 9,71%
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В сентябре годовая инфляция в Свердловской области замедлилась ещё сильнее и составила 9,71%, сообщает Уральское ГУ Банка России.
Это меньше, чем было в августе (9,98%), но выше, чем в среднем по стране (7,98%).
Как отметили в пресс-службе управления Центробанка, в сентябре значительно подорожали услуги и непродовольственные товары.
«Продовольствие за месяц выросло в цене слабо, как всегда после поступления нового урожая. Рост цен на непродовольственные товары и услуги был повышенным за счёт разовых факторов», – пояснили в ведомстве.
