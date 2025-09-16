Возрастное ограничение 18+
Годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 10%
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Годовая инфляция в Свердловской области после роста в июле на 1,03% снизилась в августе на 0,52% и составила 9,98%. Такие данные приводит Уральское ГУ Банка России.
Отмечается, что цены на овощи и фрукты в прошлом месяце снизились сильнее, чем это бывает в это время года. Медленное удорожание непродовольственных товаров объясняют охлаждением потребительского кредитования.
В среднем годовая инфляция по стране в августе составила 8,14%.
«В августе подешевели продукты питания и услуги. Непродовольственные товары подорожали слабо. В целом за год цены на услуги выросли сильнее, чем на продукты и промтовары»,
– отметили в пресс-службе управления.
