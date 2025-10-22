Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске завершилось строительство лаборатории для обработки минералов
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Краснотурьинске завершилось строительство лабораторного комплекса «МинералЛаб» для исследований геологических проб.
Об открытии лаборатории в своих социальных сетях сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, в год комплекс может анализировать до 200 тысяч образцов. Минералы с участков геологоразведки уральского, красноярского, якутского и магаданского филиалов компании «Полиметалл» будут направляться сюда. Оборудование способно определить порядка 30 химических элементов.
Напомним, что на днях на михайловском заводе «Уральская фольга» открыли новую линию литья алюминия. Оборудование стоило более 1,6 миллиарда рублей.
«Объём инвестиций в проект составил более 1,5 миллиарда рублей»,
– рассказал глава региона.
