На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию

В городе Михайловске на предприятии «Уральская фольга» открылась новая линия непрерывного литья полосы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.По словам Паслера, открытие новой линии — важное событие не только для «Уральской фольги», но и для всей области. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию производительность цеха увеличится в два раза. Он сможет выпускать до 18 тысяч тонн алюминиевой заготовки ежегодно.Безусловно, важное это событие и для Михайловска, ведь «Уральская фольга» — градообразующее предприятие, на котором трудится большая часть населения города — шесть сотен человек (всего в городе проживает около 8 тысяч человек). Открытие новой линии увеличило количество рабочих мест. Предприятию понадобились новые литейщики, но также и инженеры по автоматизированным системам.Продукция «Уральской фольги» (Входящей, к слову, в холдинг РУСАЛ) отличается высокой востребованностью в различных отраслях. Её применяют в авиационной и строительной промышленности. Также она используется в электротехнической, пищевой и фармацевтической сферах. География поставок уральской фольги выходит далеко за пределы Свердловской области.