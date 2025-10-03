Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше

14.01 Пятница, 10 октября 2025
Проектная документация: Денис Паслер / t.me/DVPasler
Новую школу на 1,5 тысячи учеников в Екатеринбурге возле ЦПКиО имени Маяковского обещают открыть на год раньше – в 2026 году.

Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер, правительство РФ одобрило заявку о переносе финансирования на 2025-2026 годы. Это позволит ускорить строительство.

«Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. 853 миллиона рублей будут выделены в 2025–2026 годах из федерального бюджета»,

– написал Паслер.


Школу, напомним, строят в квартале улиц Щорса – Машинная – набережная реки Исеть. Согласно проекту, площадь здания составит 30,2 тысячи квадратных метров. По данным главы региона, на сегодняшний день готовность объекта превышает 45%.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
