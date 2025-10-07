Возрастное ограничение 18+
«Антитеррор Урал» прокомментировал слухи про дефицит топлива
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» связали появление новостей про дефицит топлива в регионе со стремлением посеять страх и панику.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о нехватке топлива. Сегодня региональные власти слух опровергли.
В канале «Антитеррор Урал», комментируя новостную повестку, заявили, что масштабы проблемы преувеличиваются, чтобы искусственно создать ажиотаж и спроецировать рост цен.
Там также добавили, что Минэнергетики РФ и ФАС следят за тем, чтобы люди были обеспечены топливом, а цены не были завышены.
«На примере АЗС-80 в Невьянске на автодороге "Екатеринбург – Серов", расскажем, как формируется искусственный ажиотаж вокруг темы топлива. С 6 по 8 октября на заправке проводится плановая зачистка и калибровка резервуаров, а с 9 по 22 октября запланированы ремонтные работы по перекладке топливопроводов. Ряд телеграм-каналов и СМИ ошибочно утверждали, что причиной временного закрытия АЗС-80 стала "нехватка топлива" или "дефицит бензина"»,
– пишет ресурс.
