Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области повысили размер взносов за капремонт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области увеличили взносы за капитальный ремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер.
Плату увеличили на 7,6%. Теперь вместо прежних 17 рублей 48 копеек за квадратный метр собственники должны платить 18 рублей 81 копейку. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов объяснял, почему рост взносов на капремонт необходим.
Плату увеличили на 7,6%. Теперь вместо прежних 17 рублей 48 копеек за квадратный метр собственники должны платить 18 рублей 81 копейку. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов объяснял, почему рост взносов на капремонт необходим.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Внезапное решение суда может остановить снос киосков в Екатеринбурге
23 сентября 2025
23 сентября 2025