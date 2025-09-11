Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области собираются поднять плату за капремонт

15.43 Среда, 17 сентября 2025
Кадр из видео: ОТВ
Генеральный директор фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов в эфире программы «Акцент» на ОТВ сообщил, что плату за капремонт собираются повышать.

Суханов уточнил, что решение ещё не принято, пояснив, что вопрос, насколько будет поднята ставка, ещё обсуждается.

По его словам, рост взносов за капитальный ремонт связан с необходимостью повышать зарплаты сотрудникам фонда и удорожанием строительных материалов.

«Последние годы зарплата меняется в большую сторону, и материалы не дешевеют, поэтому и получается, что смета становится дороже. На основании расчётов этих сметных ресурсов появляется ставка платы за капремонт»,

– пояснил Станислав Суханов.


Он также добавил, что изменение тарифа ожидается в пределах 9%, что соответствует общему уровню инфляции в стране.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
