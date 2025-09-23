Возрастное ограничение 18+
Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На заседании правительства Свердловской области приняли постановление, согласно которому муниципальные власти будут предоставлять предпринимателям готовые киоски.
Как пояснили в телеграм-канале областных властей, малому и среднему бизнесу не нужно будет покупать и устанавливать торговый павильон – его предоставят муниципальные власти. Бизнесмену останется только оплатить размещение объекта по договору.
По данным региональных властей, в Свердловской области в малом и среднем бизнесе занято почти 945 тысяч человек.
Напомним, предприниматели из сферы НТО Екатеринбурга внезапно выиграли суд у правительства Свердловской области в споре из-за киосков. Суд признал незаконным постановление в части установления сокращенного, двухгодичного срока продления договоров на право установки киосков.
