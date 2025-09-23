Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов

– пишет ресурс.

«Раньше, чтобы открыть такой объект, предпринимателю нужно было не только платить за аренду земельного участка, но и самому покупать и устанавливать торговый павильон. Затраты на покупку и установку составляли от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей, что для многих субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих стартового капитала и накоплений, становилось препятствием»,