Усач вновь помешал свердловскому предприятию оформить сертификат на лесопродукцию
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Чёрный еловый усач вновь помешал предприятию из Свердловской области получить фитосанитарный сертификат на пиломатериалы. На этот раз пострадала компания, занимающаяся лесозаготовкой в Серове.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, карантинного вредителя леса – малого чёрного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus) – обнаружили в партии лесоматериалов объёмом 35 кубометров, которую собирались отправить в Казахстан. Экспортировать такую партию, разумеется, не разрешили, отказав в сертификации.
Собственнику пиломатериалов выдали предостережение, но у него ещё останется возможность отправить лесоматериалы в другую страну.
Напомним, что ранее из-за елового усача Россельхознадзор отказал в оформлении сертификатов на лесопродукцию, которую планировалось экспортировать в Киргизию.
«В отношении зараженной партии лесоматериалов согласно заявлению собственника продукции выбрана мера – обеззараживание, после которой пиломатериалы могут быть реализованы»,
– рассказали в ведомстве.
