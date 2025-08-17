Возрастное ограничение 18+
Из-за усача свердловскому предприятию отказали в сертификации лесопродукции
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора отказало местному предприятию из Тугулымского района в оформлении фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию, которую планировалось отправить в Киргизию.
Как рассказали в Россельхознадзоре, специалисты екатеринбургского ФГБУ «ВНИИЗЖ» в образцах из партии пиломатериалов на 150 кубометров обнаружили личинку малого чёрного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus) в живом виде.
Так как выпуск в оборот подкарантинной продукции, её хранение, перевозка и реализация запрещаются, собственнику пиломатериалов отказали в сертификации товара и объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.
«Данный вид вредителя имеет карантинный статус и включен в перечень карантинных объектов для Евразийского экономического союза»,
– пояснили в ведомстве.
