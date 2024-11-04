Екатеринбург занял лишь 17-е место в рейтинге эффективности платных парковок

Наше исследование по праву становится настольной книгой для администраций городов, ведь оно содержит не только рейтинг, но и практические рекомендации, ответы на сложные вопросы, возникающие в ходе проекта,



— говорит в преамбуле транспортный инженер и директор компании Ирина Рыкова

Главная цель платных парковок - сделать так, чтобы люди меньше оставляли на них автомобили на целый день и проще было бы найти место, если вы приехали ненадолго. Поэтому низкая оборачиваемость говорит о том, что платные парковки работают плохо,



— прокомментировал Вечерним ведомостям урбанист Алексей Кофман

Первые 19 мест рейтинга

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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