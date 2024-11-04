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Екатеринбург занял лишь 17-е место в рейтинге эффективности платных парковок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В России составили рейтинг городов по развитию платного парковочного пространства. Составителем выступила петербургская компания "Дорнадзор", занимающаяся транспортным моделированием и организацией дорожного движения.
Эта компания исследует платное парковочное пространство российских городов и составляет соответствующий рейтинг уже третий год подряд.
Платные парковочные пространства городов оценивали по 23 разным параметрам, разбитых на 5 категорий:
— финансовая эффективность,
— транспортные эффекты,
— физическая доступность,
— общее развитие системы платных парковок в городе,
— удобство.
Лидерами рейтинга оказались Москва, Краснодар и Казань, замыкают пятёрку Белгород и Санкт-Петербург. Екатеринбург занял лишь 17-е место — между Ростовом-на-Дону и Тверью.
Одним из показателей, который тянет столицу Урала вниз, стала оборачиваемость парковок. Она демонстрирует, как часто меняются машины на парковке (если она низкая, одна машина стоит долго, если высокая — за тот же период паркуется несколько автомобилей).
Высокий балл Екатеринбург получил за "Стимулирование дисциплинированности", что означает высокий размер штрафов за неоплату парковки. Однако фактическую собираемость штрафов этот показатель не учитывает, поэтому он не означает высокую дисциплинированность по факту. Собираемость штрафов вообще не отражена в рейтинге — по всей видимости, его составители не располагают такими данными. Впрочем, то, что с собираемостью штрафов в Екатеринбурге имеются очевидные проблемы, стало известно всему городу минувшим летом — когда в ходе заседания общественной палаты зампрокурора Екатеринбурга Артём Варданян раскритиковал чиновников мэрии за то, что на протяжении нескольких месяцев в 2023-2024 годах штрафы за неоплату парковки не собирались совсем. Председатель городского комитета по транспорту Игорь Ощепков оправдывался, что это произошло из-за непредоставления данных от ГИБДД. Однако прокурора это не устроило, и Варданян даже пригрозил возбуждением уголовного дела о халатности из-за ответа чиновника мэрии — о том, что у него нет данных, сколько недобросовестных водителей ушли от ответственности из-за этой проволочки.
При этом мэрия Екатеринбурга анонсировала на форуме 100+ практически двукратное увеличение числа платных парковочных мест в центре города.
В июле Вечерние ведомости брали интервью у замминистра транспорта Челябинской области Александра Егорова, который рассказал, что без системы платных парковок невозможно успешно реализовать реформу общественного транспорта в крупном городе. А в октябре мы стали свидетелями того, как используется платное парковочное пространство в районе площади Парижской коммуны - большинство автомобилей там стоит с закрытыми разными способами номерами.
Эта компания исследует платное парковочное пространство российских городов и составляет соответствующий рейтинг уже третий год подряд.
Наше исследование по праву становится настольной книгой для администраций городов, ведь оно содержит не только рейтинг, но и практические рекомендации, ответы на сложные вопросы, возникающие в ходе проекта,
— говорит в преамбуле транспортный инженер и директор компании Ирина Рыкова
— говорит в преамбуле транспортный инженер и директор компании Ирина Рыкова
Платные парковочные пространства городов оценивали по 23 разным параметрам, разбитых на 5 категорий:
— финансовая эффективность,
— транспортные эффекты,
— физическая доступность,
— общее развитие системы платных парковок в городе,
— удобство.
Лидерами рейтинга оказались Москва, Краснодар и Казань, замыкают пятёрку Белгород и Санкт-Петербург. Екатеринбург занял лишь 17-е место — между Ростовом-на-Дону и Тверью.
Одним из показателей, который тянет столицу Урала вниз, стала оборачиваемость парковок. Она демонстрирует, как часто меняются машины на парковке (если она низкая, одна машина стоит долго, если высокая — за тот же период паркуется несколько автомобилей).
Главная цель платных парковок - сделать так, чтобы люди меньше оставляли на них автомобили на целый день и проще было бы найти место, если вы приехали ненадолго. Поэтому низкая оборачиваемость говорит о том, что платные парковки работают плохо,
— прокомментировал Вечерним ведомостям урбанист Алексей Кофман
— прокомментировал Вечерним ведомостям урбанист Алексей Кофман
Первые 19 мест рейтинга
Высокий балл Екатеринбург получил за "Стимулирование дисциплинированности", что означает высокий размер штрафов за неоплату парковки. Однако фактическую собираемость штрафов этот показатель не учитывает, поэтому он не означает высокую дисциплинированность по факту. Собираемость штрафов вообще не отражена в рейтинге — по всей видимости, его составители не располагают такими данными. Впрочем, то, что с собираемостью штрафов в Екатеринбурге имеются очевидные проблемы, стало известно всему городу минувшим летом — когда в ходе заседания общественной палаты зампрокурора Екатеринбурга Артём Варданян раскритиковал чиновников мэрии за то, что на протяжении нескольких месяцев в 2023-2024 годах штрафы за неоплату парковки не собирались совсем. Председатель городского комитета по транспорту Игорь Ощепков оправдывался, что это произошло из-за непредоставления данных от ГИБДД. Однако прокурора это не устроило, и Варданян даже пригрозил возбуждением уголовного дела о халатности из-за ответа чиновника мэрии — о том, что у него нет данных, сколько недобросовестных водителей ушли от ответственности из-за этой проволочки.
При этом мэрия Екатеринбурга анонсировала на форуме 100+ практически двукратное увеличение числа платных парковочных мест в центре города.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В июле Вечерние ведомости брали интервью у замминистра транспорта Челябинской области Александра Егорова, который рассказал, что без системы платных парковок невозможно успешно реализовать реформу общественного транспорта в крупном городе. А в октябре мы стали свидетелями того, как используется платное парковочное пространство в районе площади Парижской коммуны - большинство автомобилей там стоит с закрытыми разными способами номерами.
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