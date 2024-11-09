Екатеринбуржцы чаще всего совершают импульсивные покупки во время шопинга





– сказал Пейсахзона. «Мы видим, что число пользователей, которые предпочитают онлайн-шопинг, практически сравнялось с количеством тех, кто посещает торговые точки в офлайне. За аудиторией идут и бренды, по этой причине они увеличивают количество точек касания пользователей с ключевым сообщением бизнеса. Такую динамику мы видим и на нашей площадке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы признались, что чаще всего совершают импульсивные покупки во время шопинга. Сложнее всего жителям уральской столице отказать себе в незапланированных покупках при выборе одежды или обуви.Как выяснили аналитики Авито Рекламы и Авито Товаров, 17% екатеринбуржцев во время непродовольственных покупок всегда следуют заранее составленному списку, но 70% из них всё равно совершают импульсивные покупки.Есть и те 13%, кто, наоборот, отдает предпочтение спонтанном шопингу, никогда ничего не планируя заранее.Чаще всего импульсивные покупки случаются при выборе одежды и обуви (51%), товаров для красоты и здоровья (41%), подарков (38%). Реже это происходит при покупке товаров для хобби (28%), товаров для учебы и саморазвития (14%), товаров для животных (11%), а также мебели и других товаров для дома (8%). Меньше всего желанию купить что-то ещё поддаются при выборе гаджетов, товаров для автомобиля и бытовой техники (по 6%).Во время шопинга 55% готовы тратить до 10 тысяч рублей за раз, 19% могут позволить себе потратить до 20 тысяч рублей, а 8% – до 30 тысяч рублей. В среднем на незапланированные покупки у екатеринбуржцев уходит по 14 тысяч рублей.По данным директора Авито Рекламы Якова Пейсахзона, 47% россиян совершают занимаются шопингом на маркетплейсах и классифайдах, остальные 52% предпочитают ходить в торговые центры.Директор по стратегии и развитию Авито Товаров также подчеркнул, что каждый четвертый пользователь площадки в какой-то момент выставляет на продажу вещи, со временем ставшие ненужными. Так 31% продают одежду, 30% – домашний декор, 24% – кухонные гаджеты и спортивные товары.