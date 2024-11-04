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Совфед рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Совет Федерации рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге. В постановлении верхней палаты российского парламента «О государственной поддержке социально-экономического развития Свердловской области» содержится пункт, который гласит:
В том же постановлении добавлено, что сделать это нужно «при условии представления Правительством Свердловской области необходимой документации и обосновывающих материалов».
Два года назад Вечерние ведомости писали, как Свердлохранкультура одобрила проект реставрации здания колледжа (здание УПК-МЦК внесено в реестр объектов культурного наследия). Заказчиком проекта тогда выступала компания «Сити Билдинг» депутата гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Виталия Чачина. Вероятно, эта компания рассчитывает стать и подрядчиком выполнения работ.
Отметим, что внешне фасад здания колледжа уже тогда выглядел удручающе, а сейчас стал выглядеть ещё хуже.
Помимо УПК-МЦК Совфед также рекомендовал российскому правительству найти средства, чтобы капитально отремонтировать и технически оснастить ещё два екатеринбургских колледжа: автомобильно-дорожный и транспортного строительства. Все три учреждения, к слову, находятся в шаговой доступности друг от друга во Втузгородке в районе улиц Первомайская — Генеральская — проспекта Ленина.
«...рассмотреть <...> предложения Правительства Свердловской области по софинансированию, в том числе с привлечением внебюджетных источников, мероприятий по капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий следующих профессиональных образовательных организаций, входящих в межотраслевой образовательно-производственный кластер Свердловской области:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»
В том же постановлении добавлено, что сделать это нужно «при условии представления Правительством Свердловской области необходимой документации и обосновывающих материалов».
Два года назад Вечерние ведомости писали, как Свердлохранкультура одобрила проект реставрации здания колледжа (здание УПК-МЦК внесено в реестр объектов культурного наследия). Заказчиком проекта тогда выступала компания «Сити Билдинг» депутата гордумы Екатеринбурга от «Единой России» Виталия Чачина. Вероятно, эта компания рассчитывает стать и подрядчиком выполнения работ.
Отметим, что внешне фасад здания колледжа уже тогда выглядел удручающе, а сейчас стал выглядеть ещё хуже.
Помимо УПК-МЦК Совфед также рекомендовал российскому правительству найти средства, чтобы капитально отремонтировать и технически оснастить ещё два екатеринбургских колледжа: автомобильно-дорожный и транспортного строительства. Все три учреждения, к слову, находятся в шаговой доступности друг от друга во Втузгородке в районе улиц Первомайская — Генеральская — проспекта Ленина.
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