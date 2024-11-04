Совфед рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге

«...рассмотреть <...> предложения Правительства Свердловской области по софинансированию, в том числе с привлечением внебюджетных источников, мероприятий по капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий следующих профессиональных образовательных организаций, входящих в межотраслевой образовательно-производственный кластер Свердловской области:



государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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