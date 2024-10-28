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В Ревде специалисты Россельхознадзора прикрыли лавку с молочными продуктами
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Ревде специалисты Россельхознадзора во время рейда в местах уличной торговли обнаружили лавку, в которой продавались творог, масло и рыба.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора, о происхождении продуктов совершенно не было никакой информации, кроме того, температурный режим хранения не соблюдался. В итоге всю продукцию, безопасность которой подтвердить невозможно, изъяли, а продавцам выдали предостережение.
В ведомстве также подчеркнули, что источником инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, ящура и бруцеллеза, нередко становится перемещение животноводческих грузов без ветеринарных сопроводительных документов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора, о происхождении продуктов совершенно не было никакой информации, кроме того, температурный режим хранения не соблюдался. В итоге всю продукцию, безопасность которой подтвердить невозможно, изъяли, а продавцам выдали предостережение.
В ведомстве также подчеркнули, что источником инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, ящура и бруцеллеза, нередко становится перемещение животноводческих грузов без ветеринарных сопроводительных документов.
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