«Уралэлектромедь» повысила эффективность производства медного купороса

– Модернизация ВВК необходима для увеличения эффективности оборудования, что позволит, особенно в летнее время, когда поднимается температура оборотной воды, не снижать выпуск и сохранить качество выпускаемого купороса марки А1 на высоком уровне, – пояснил начальник купоросного цеха Владимир Ивонин.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) улучшило основное технологическое оборудование купоросного цеха – выпарной вакуум-кристаллизатор.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГМК, к выпарному вакууму-кристаллизатору подключили два новых пластинчатых теплообменника для повышения эффективности упаривания раствора сульфата меди и снижения потребления пара.На предприятии кристаллический медный купорос получают из отработанных медеэлектролитных растворов путем выпаривания в ВВК. Процесс кристаллизации зависит от степени разряжения в нем. Нужное разряжение в выпарном вакууме-кристаллизаторе создается за счет конденсации пара в пластинчатом теплообменнике.Отмечается, что новое оборудование имеет преимущество перед кожухотрубными агрегатами, которые применялись ранее. Тепло от пара к воде передается через гофрированные пластины в противоток друг к другу. Благодаря этому процесс теплообмена происходит более интенсивно, а суммарный расход оборотной воды ниже примерно на 100 куб.м/час. Также пластинчатый теплообменник имеет меньшие габариты. Это упрощает монтаж, а также экономит пространство.Кроме того, в купоросном цехе обновили автоматизированную систему управления технологически процессом, которая контролирует технологические параметры выпарного вакуума-кристаллизатора, работу центрифуг, баков и насосов.Напомним, что АО «Уралэлектромедь» освоило выпуск высокочистого медного купороса, характеризующегося наличием низкого содержания примесей, в 2015 году. Медный купорос используется в разных сферах: в цветной металлургии – для обогащения руд, в сельском хозяйстве – для борьбы с болезнями растений и в качестве кормовых добавок.