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Бывшего учителя информатики из свердловского посёлка осудили за покупку наркотиков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верхнесалдинский районный суд вынес приговор бывшему преподавателю одной из школ Пригородного района. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в декабре прошлого года 36-летний мужчина, работавший тогда учителем информатики, купил наркотики через интернет и забрал их из тайника в Нижнем Тагиле. Его задержали при возвращении в посёлок Свободный прямо у дома. После этого мужчину уволили из школы.
Отмечается, что суд квалифицировал действия бывшего педагога как умышленное оконченное преступление, посягающее на здоровье населения и общественную нравственность, и назначил 300 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в декабре прошлого года 36-летний мужчина, работавший тогда учителем информатики, купил наркотики через интернет и забрал их из тайника в Нижнем Тагиле. Его задержали при возвращении в посёлок Свободный прямо у дома. После этого мужчину уволили из школы.
Отмечается, что суд квалифицировал действия бывшего педагога как умышленное оконченное преступление, посягающее на здоровье населения и общественную нравственность, и назначил 300 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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