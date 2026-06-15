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Пожилого уральца осудили за контрабанду леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Верх‑Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 69‑летнему жителю Свердловской области, признав его виновным по части 1 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов.
Суд установил, что в июне 2019 года мужчина незаконно вывез из России пиломатериалы, общая стоимость которых превышала 4 миллиона рублей. Сделать это ему удалось за счёт предоставления недостоверных данных при декларировании.
Учтя мнения транспортного прокурора, суд назначил пожилому уральцу штраф в размере 500 тысяч рублей, а также постановил конфисковать в пользу государства незаконно заработанные средства, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Мероприятие для возрастной категории 18+
Суд установил, что в июне 2019 года мужчина незаконно вывез из России пиломатериалы, общая стоимость которых превышала 4 миллиона рублей. Сделать это ему удалось за счёт предоставления недостоверных данных при декларировании.
Учтя мнения транспортного прокурора, суд назначил пожилому уральцу штраф в размере 500 тысяч рублей, а также постановил конфисковать в пользу государства незаконно заработанные средства, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Мероприятие для возрастной категории 18+
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