В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор предполагаемой детоубийце

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Второй апелляционный суд общей юрисдикции вынес решение по резонансному уголовному делу об убийстве трёхлетнего мальчика в Екатеринбурге. Судья отменил оправдательный приговор, который ранее был вынесен Свердловским областным судом в отношении матери погибшего ребёнка.В апреле 2025 года в квартире на Сиреневом бульваре был обнаружен мёртвым трёхлетний малыш. По версии следствия и обвинения, ранее его мать жестоко избила сына, причинив ему множественные тяжёлые травмы. Женщина обратилась за медицинской помощью только после того, как о ситуации узнал знакомый семьи. Кроме того, обвинение утверждало, что в день возвращения из детской больницы Гусева вновь применила насилие к своему ребёнку. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, так и не дождавшись своевременной помощи.Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли оправдательный вердикт по всем пунктам обвинения. На основании этого вердикта суд постановил оправдательный приговор, а за Гусевой признали право на реабилитацию и возмещение вреда. Однако сторона обвинения не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке.Сегодня, 16 июня, вышестоящий суд признал доводы апелляционного представления обоснованными и отменил оправдательный приговор. Теперь уголовное дело направляется на новое рассмотрение в Свердловский областной суд, но уже в ином составе суда. Это означает, что все обстоятельства трагедии будут изучены заново, а присяжные будут переизбраны. Мероприятие для возрастной категории 18+