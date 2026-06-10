Возрастное ограничение 18+
За пару дней после освобождения житель Богдановича заработал новый срок
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Классическая формула «украл – выпил – в тюрьму» в некоторых случаях принимает совсем уж курьёзные формы. У одного из жителей Богдановича она выглядит так: «вышел на свободу, на радостях напился, заработал новый срок».
Этот печальный курьёз случился с Юрием Щербаковым, который оказался под стражей сразу же после освобождения из мест лишения свободы. Едва выйдя на свободу после отбытого срока, он уже через несколько дней совершил новое преступление.
Как поясняют в Красноуфимском районном суде, в декабре 2025 года Щербаков возвращался домой после отбытия срока и по пути решил заехать в Красноуфимск, чтобы навестить старых знакомых. В ходе встречи компания распивала спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, мужчина отправился в ближайший магазин за добавкой. По пути к торговой точке он встретил сотрудников полиции, повздорил с ним и отказался подчиниться законным требованиям правоохранителей. Он вёл себя крайне агрессивно и пошёл на полицейских с кулаками. Одному даже попытался нанести удар в голову. При этом Щербаков прекрасно осознавал, что перед ним находится представитель власти, так как полицейский был в форменном обмундировании с соответствующими опознавательными знаками.
Суд квалифицировал противоправные действия буяна по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ как применение насилия в отношении представителя власти. Поскольку на момент совершения преступления мужчина находился на условно-досрочном освобождении по предыдущему приговору, суд отменил УДО и частично присоединил неотбытое наказание. В результате по совокупности приговоров Щербакову назначено окончательное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Этот печальный курьёз случился с Юрием Щербаковым, который оказался под стражей сразу же после освобождения из мест лишения свободы. Едва выйдя на свободу после отбытого срока, он уже через несколько дней совершил новое преступление.
Как поясняют в Красноуфимском районном суде, в декабре 2025 года Щербаков возвращался домой после отбытия срока и по пути решил заехать в Красноуфимск, чтобы навестить старых знакомых. В ходе встречи компания распивала спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, мужчина отправился в ближайший магазин за добавкой. По пути к торговой точке он встретил сотрудников полиции, повздорил с ним и отказался подчиниться законным требованиям правоохранителей. Он вёл себя крайне агрессивно и пошёл на полицейских с кулаками. Одному даже попытался нанести удар в голову. При этом Щербаков прекрасно осознавал, что перед ним находится представитель власти, так как полицейский был в форменном обмундировании с соответствующими опознавательными знаками.
Суд квалифицировал противоправные действия буяна по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ как применение насилия в отношении представителя власти. Поскольку на момент совершения преступления мужчина находился на условно-досрочном освобождении по предыдущему приговору, суд отменил УДО и частично присоединил неотбытое наказание. В результате по совокупности приговоров Щербакову назначено окончательное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СК России проверит доклад по делу о гибели пенсионерки из Богдановича после избиения у себя дома
07 июня 2026
07 июня 2026