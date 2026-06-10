За пару дней после освобождения житель Богдановича заработал новый срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Классическая формула «украл – выпил – в тюрьму» в некоторых случаях принимает совсем уж курьёзные формы. У одного из жителей Богдановича она выглядит так: «вышел на свободу, на радостях напился, заработал новый срок».Этот печальный курьёз случился с Юрием Щербаковым, который оказался под стражей сразу же после освобождения из мест лишения свободы. Едва выйдя на свободу после отбытого срока, он уже через несколько дней совершил новое преступление.Как поясняют в Красноуфимском районном суде, в декабре 2025 года Щербаков возвращался домой после отбытия срока и по пути решил заехать в Красноуфимск, чтобы навестить старых знакомых. В ходе встречи компания распивала спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, мужчина отправился в ближайший магазин за добавкой. По пути к торговой точке он встретил сотрудников полиции, повздорил с ним и отказался подчиниться законным требованиям правоохранителей. Он вёл себя крайне агрессивно и пошёл на полицейских с кулаками. Одному даже попытался нанести удар в голову. При этом Щербаков прекрасно осознавал, что перед ним находится представитель власти, так как полицейский был в форменном обмундировании с соответствующими опознавательными знаками.Суд квалифицировал противоправные действия буяна по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ как применение насилия в отношении представителя власти. Поскольку на момент совершения преступления мужчина находился на условно-досрочном освобождении по предыдущему приговору, суд отменил УДО и частично присоединил неотбытое наказание. В результате по совокупности приговоров Щербакову назначено окончательное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+