Рецидивист-осквернитель мемориала в Нижней Туре предстанет перед судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура города Нижней Туры завершила расследование резонансного уголовного дела и утвердила обвинительное заключение. Фигурантом дела стал местный житель, который два года подряд осквернял мемориальные сооружения.Мужчина 1973 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья подразумевает ответственность за повреждение и осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память защитников Отечества.По версии следствия, злоумышленник совершил свои деяния в два этапа с разницей ровно в один год. Первый эпизод произошёл ранним утром 9 мая 2025 года, на 80-летие Великой Победы. В период с двух до половины третьего ночи обвиняемый нанёс на барельеф шести Героев Советского Союза надписи и символы при помощи красящего вещества. Спустя год, 11 мая 2026 года, мужчина вновь пришёл к мемориалу и снова принялся за противозаконные действия. На этот раз он сбросил с постамента девять ритуальных венков, повредив их о плиты у «Вечного огня». В результате этого на мемориальных плитах остались следы копоти и оплавлений от пластиковых частей венков. Объектом преступных посягательств стал мемориальный комплекс «Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», который имеет статус объекта культурного наследия.Как поясняют в прокуратуре Свердловской области, своими действиями вандал нанёс серьёзный ущерб историко-культурному значению этого памятного сооружения. Преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно на месте происшествия при попытке скрыться. В ближайшее время уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Нижнетуринский городской суд. Мероприятие для возрастной категории 18+