Избившего подростка на склоне Уктуса мужчину отправили в колонию-поселение на 4,5 года

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 39-летнему Якову Шушарину по резонансному делу о нападении на подростка на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Мужчина признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести несовершеннолетнему из хулиганских побуждений.Как сообщили в пресс-службах прокуратуры Свердловской области и регионального управления Следственного комитета, инцидент произошёл 17 января 2026 года. Во время катания 13-летний подросток на снегокате по неосторожности сбил с ног супругу Шушарина. После этого мужчина набросился на ребёнка и нанёс ему не менее 11 ударов по голове и туловищу, сопровождая свои действия угрозами и нецензурной бранью.По данным прокуратуры, подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носовой кости, гематомы, ссадины и другие повреждения. Экспертиза квалифицировала причинённый вред как вред здоровью средней тяжести.После происшествия нападавший покинул место событий. Его личность и местонахождение были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, спустя несколько дней мужчина самостоятельно пришёл в отдел полиции, где был опрошен сотрудниками уголовного розыска.Суд назначил Шушарину наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, по иску потерпевшей стороны с осуждённого взыскано 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+