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Покатушки на квадроцикле с ребёнком по Карпинску закончились принудительными

21.12 Понедельник, 15 июня 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Карпинский городской суд вынес приговор местному жителю, устроившему в прошлом году ночное дорожно-транспортное происшествие. В том ДТП серьёзно пострадал малолетний ребёнок.

Трагедия произошла в ночь на 16 августа 2025 года. Мужчина находился в гостях у своей знакомой, которая отмечала день рождения. В какой-то момент он решил прокатить её малолетнего сына на квадроцикле. При этом подсудимый не имел права управления данным транспортным средством. Он выехал на дорогу общего пользования, которая вообще не предназначена для движения четырёхколёсных внедорожных мотосредств. Мальчик сидел на квадроцикле позади взрослого. У ребёнка не было ни мотошлема, ни какой-либо защитной экипировки. В районе одного из домов на улице Лесной водитель совершил наезд на препятствие.

От удара ребёнок упал с квадроцикла и получил тяжёлые телесные повреждения. Однако мужчина не стал оказывать мальчику помощь. Он не сообщил о ДТП в полицию или в экстренные службы. Вместо этого подсудимый просто скрылся с места происшествия. К счастью, мама пострадавшего сама вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у него опасные для жизни травмы головы и конечностей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину лишь частично. Тем не менее суд, изучив все доказательства, счёл его виновным в «нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим механическим транспортным средством, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сопряжённое с оставлением места ДТП, и совершённое без прав». С учётом личности виновного и наличия смягчающих обстоятельств, включая частичное возмещение морального вреда, суд назначил наказание в виде 4 лет принудительных работ. Из заработной платы осуждённого будут удерживать 10 процентов в доход государства. Кроме того, мужчина лишён права управлять транспортными средствами на 2 года и 8 месяцев. Квадроцикл конфискован и обращён в собственность государства. Также с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка — 944 тысячи рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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12:37 В Асбесте экс-инспектор ДПС получил условный срок за избиение задержанного
11:18 «Лесоруба» из Новоуральска будут судить за травму несовершеннолетнего работника
11:08 Пассажира рейса «Баку – Екатеринбург» остановили с 18 флаконами духов
10:56 В деятельности екатеринбургской клиники «Свобода» выявили грубые нарушения
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