Бравшие взятку щебнем полицейские из Североуральска получили реальные сроки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Североуральский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам местного отдела МВД. Экс-полицейские Геннадий Сафронов и Андрей Фишер признаны виновными в получении взятки в значительном размере.Как установило следствие, злоумышленники вымогали взятку у ООО «Уральский щебень». При этом они требовали не деньги, а сам строительный материал. Взамен полицейские обещали незаконное бездействие: они согласились не выявлять административные нарушения правил дорожного движения со стороны сотрудников компании. Более того, бывшие стражи порядка обязались не привлекать нарушителей к ответственности. За такое «покровительство» они получили щебень. Общая стоимость полученного строительного материала составила более 33 тысяч рублей.Суд счёл указанную сумму значительным размером взятки, поэтому и приговор для обоих подсудимых оказался суровым. По решению суда Геннадий Сафронов проведёт в колонии строгого режима 7 лет и 6 месяцев. Кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с функциями представителя власти, сроком на 3 года. Также экс-полицейский оштрафован на 168 тысяч 475 рублей. Андрей Фишер получил ещё больше — 7 лет и 7 месяцев строгого режима. Ему назначен аналогичный дополнительный запрет на 3 года и такой же штраф — 168 475 рублей.Оба осуждённых были взяты под стражу прямо в зале суда. Это означает, что до вступления приговора в силу (чего ещё не произошло) они останутся под арестом. Мероприятие для возрастной категории 18+