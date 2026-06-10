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Восемь лет условно запросило гособвинение для экс-супруги свердловского замгубернатора Чемезовой
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Такой срок для формально бывшей супруги экс-замгубернатора Свердловской области прокурор просит по делу, возбуждённому по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Гособвинение посчитало доказанным, что Чемезова причастна к хищению субсидий, выделенных областным Дептуризма для обустройства глэмпинга на берегу озера Таватуй. Однако реальный срок для двух эпизодов мошенничества запрашивать не стало.
На предыдущем заседании был допрошен и сам Олег Чемезов — он заявил в суде, что не знает, когда Ирина Чемезова возглавила ООО «Новый мир», и что вообще не погружался в бизнес дела его формально бывшей супруги (на самом деле они продолжали жить вместе).
Ирина Чемезова обвинение не признаёт и утверждает, что вернула все деньги в бюджет, ничего не похитив. Олег Чемезов также сказал судье, что Ирина Чемезова «и без субсидий всё бы построила».
Отметим, что у Ирины Чемезовой официально действительно множество активов, в том числе зарубежная недвижимость — отель Xanadu в Герцег-Нови (Черногория). Екатеринбургский блогер Сергей Колясников (Zergulio) утверждал, что в этом отеле размещались в рамках реабилитации военнослужащие ВСУ.
Олег Чемезов заявил, что ездил на стройплощадку объекта на Таватуе лишь в качестве водителя Ирины Чемезовой.
При этом в ходе следствия соратник Чемезовых Дмитрий Щукин, знакомый им ещё с тюменского периода карьеры (был директором ликвидированной «Югорской лизинговой компании» и чиновником Департамента экономики Тюменской области, а также руководителем управляющей компании «Партиком», связанной с Чемезовыми) дал показания, что Олег Чемезов лично заслушивал отчёты менеджеров проекта на Таватуе Филиппа Тищенко и Григория Шибакова, и даже давал им указания. Мероприятие для возрастной категории 18+
Гособвинение посчитало доказанным, что Чемезова причастна к хищению субсидий, выделенных областным Дептуризма для обустройства глэмпинга на берегу озера Таватуй. Однако реальный срок для двух эпизодов мошенничества запрашивать не стало.
На предыдущем заседании был допрошен и сам Олег Чемезов — он заявил в суде, что не знает, когда Ирина Чемезова возглавила ООО «Новый мир», и что вообще не погружался в бизнес дела его формально бывшей супруги (на самом деле они продолжали жить вместе).
Ирина Чемезова обвинение не признаёт и утверждает, что вернула все деньги в бюджет, ничего не похитив. Олег Чемезов также сказал судье, что Ирина Чемезова «и без субсидий всё бы построила».
«У неё достаточно средств»,
— заявил подследственный экс-чиновник.
Отметим, что у Ирины Чемезовой официально действительно множество активов, в том числе зарубежная недвижимость — отель Xanadu в Герцег-Нови (Черногория). Екатеринбургский блогер Сергей Колясников (Zergulio) утверждал, что в этом отеле размещались в рамках реабилитации военнослужащие ВСУ.
Олег Чемезов заявил, что ездил на стройплощадку объекта на Таватуе лишь в качестве водителя Ирины Чемезовой.
При этом в ходе следствия соратник Чемезовых Дмитрий Щукин, знакомый им ещё с тюменского периода карьеры (был директором ликвидированной «Югорской лизинговой компании» и чиновником Департамента экономики Тюменской области, а также руководителем управляющей компании «Партиком», связанной с Чемезовыми) дал показания, что Олег Чемезов лично заслушивал отчёты менеджеров проекта на Таватуе Филиппа Тищенко и Григория Шибакова, и даже давал им указания. Мероприятие для возрастной категории 18+
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