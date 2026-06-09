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Попытка сэкономить на штрафе в Верхней Пышме обернулась штрафом в сто раз больше
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Верхней Пышме мировым судьёй вынесен приговор водителю, который пытался подкупить инспектора ДПС. Мужчина таким образом хотел избежать наказания за тонировку.
Инцидент произошёл во время рядовой остановки автомобиля для проверки документов. Вместе с документами водитель передал сотруднику купюру в 1000 рублей. Инспектор немедленно потребовал убрать деньги и предупредил нарушителя об уголовной ответственности.
При осмотре автомобиля сотрудник Госавтоинспекции выявил на стёклах тонировку, выполненную с нарушением правил дорожного движения. Он потребовал устранить нарушение, но водитель вместо этого предложил «договориться». Последовало второе предупреждение от полицейского, но и ему мужчина не внял. Позже в патрульном автомобиле при составлении протокола он в третий раз попытался дать взятку — ту же 1000 рублей.
Больше предупреждать инспектор не стал. Он вызвал наряд, по прибытии которого купюру изъяли в качестве вещдока.
В ходе судебного следствия подсудимый свою вину не признал. Он отрицал факт покушения на дачу взятки и уверял, что купюра просто выпала из его кармана в патрульной машине. Подтверждений его оправданиям не нашлось и водителя признали виновным в покушении на мелкое взяточничество. Суд назначил взяткодателю штраф в размере 100 000 рублей. Это в сто раз больше суммы предложенной взятки.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
Инцидент произошёл во время рядовой остановки автомобиля для проверки документов. Вместе с документами водитель передал сотруднику купюру в 1000 рублей. Инспектор немедленно потребовал убрать деньги и предупредил нарушителя об уголовной ответственности.
При осмотре автомобиля сотрудник Госавтоинспекции выявил на стёклах тонировку, выполненную с нарушением правил дорожного движения. Он потребовал устранить нарушение, но водитель вместо этого предложил «договориться». Последовало второе предупреждение от полицейского, но и ему мужчина не внял. Позже в патрульном автомобиле при составлении протокола он в третий раз попытался дать взятку — ту же 1000 рублей.
Больше предупреждать инспектор не стал. Он вызвал наряд, по прибытии которого купюру изъяли в качестве вещдока.
В ходе судебного следствия подсудимый свою вину не признал. Он отрицал факт покушения на дачу взятки и уверял, что купюра просто выпала из его кармана в патрульной машине. Подтверждений его оправданиям не нашлось и водителя признали виновным в покушении на мелкое взяточничество. Суд назначил взяткодателю штраф в размере 100 000 рублей. Это в сто раз больше суммы предложенной взятки.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
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