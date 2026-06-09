Попытка сэкономить на штрафе в Верхней Пышме обернулась штрафом в сто раз больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме мировым судьёй вынесен приговор водителю, который пытался подкупить инспектора ДПС. Мужчина таким образом хотел избежать наказания за тонировку.Инцидент произошёл во время рядовой остановки автомобиля для проверки документов. Вместе с документами водитель передал сотруднику купюру в 1000 рублей. Инспектор немедленно потребовал убрать деньги и предупредил нарушителя об уголовной ответственности.При осмотре автомобиля сотрудник Госавтоинспекции выявил на стёклах тонировку, выполненную с нарушением правил дорожного движения. Он потребовал устранить нарушение, но водитель вместо этого предложил «договориться». Последовало второе предупреждение от полицейского, но и ему мужчина не внял. Позже в патрульном автомобиле при составлении протокола он в третий раз попытался дать взятку — ту же 1000 рублей.Больше предупреждать инспектор не стал. Он вызвал наряд, по прибытии которого купюру изъяли в качестве вещдока.В ходе судебного следствия подсудимый свою вину не признал. Он отрицал факт покушения на дачу взятки и уверял, что купюра просто выпала из его кармана в патрульной машине. Подтверждений его оправданиям не нашлось и водителя признали виновным в покушении на мелкое взяточничество. Суд назначил взяткодателю штраф в размере 100 000 рублей. Это в сто раз больше суммы предложенной взятки.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+