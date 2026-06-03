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Собачника из Нижнего Тагила обвиняют в натравливании животных

13.22 Четверг, 11 июня 2026
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
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Жителя Нижнего Тагила обвиняют в намеренном натравливании своих собак на людей. Следствие полагает, что он делал это из хулиганских побуждений.

Ему предъявлены два эпизода по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«По версии следствия, 15 апреля и 3 июня этого года у дома № 45 по проспекту Мира обвиняемый из хулиганских побуждений применил насилие к трём гражданам, используя животных, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, в качестве оружия»,

– сказали в суде.


В качестве меры пресечения мужчине избрали домашний арест до 8 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:08 Двух человек задержали после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга
10:52 Юные спортсмены накануне дня России подняли флаг в Верхней Пышме
10:03 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли около 83,5 тонн мусора
09:40 Верховный суд отказал осуждённой за убийство опекунше Наумовой в пересмотре приговора
23:58 Автобус в Екатеринбурге насмерть сбил четырёх пешеходов и влетел в православный храм
21:30 В Камышлове за наркотический «клад» осудили машиниста РЖД
20:33 К юбилею Белой башни в ней открывают особую выставку
20:20 Котёнок по имени Гамлет перенёс сложнейшую операцию в екатеринбургской ветклинике
19:25 В Серовском округе по требованию прокуратуры ликвидировали крупную свалку
18:51 В Ельцин-центре расскажут историю российского триколора
18:38 Свердловская Госавтоинспекция начала выдавать номера «166»
18:11 Дождь и грозы ожидаются в Свердловской области
17:30 Женщина с двумя детьми пострадала в ДТП в Пышме
17:10 Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной продлили меру пресечения
16:47 В Кушве Lada въехала в Chery: пострадали женщина и ребёнок
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13:22 С апреля на Урал привезли более тысячи тонн абрикосов
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