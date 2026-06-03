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Собачника из Нижнего Тагила обвиняют в натравливании животных
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
Жителя Нижнего Тагила обвиняют в намеренном натравливании своих собак на людей. Следствие полагает, что он делал это из хулиганских побуждений.
Ему предъявлены два эпизода по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
В качестве меры пресечения мужчине избрали домашний арест до 8 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ему предъявлены два эпизода по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
«По версии следствия, 15 апреля и 3 июня этого года у дома № 45 по проспекту Мира обвиняемый из хулиганских побуждений применил насилие к трём гражданам, используя животных, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, в качестве оружия»,
– сказали в суде.
В качестве меры пресечения мужчине избрали домашний арест до 8 августа 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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