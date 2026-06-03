Собачника из Нижнего Тагила обвиняют в натравливании животных

– сказали в суде.

«По версии следствия, 15 апреля и 3 июня этого года у дома № 45 по проспекту Мира обвиняемый из хулиганских побуждений применил насилие к трём гражданам, используя животных, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, в качестве оружия»,