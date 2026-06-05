Возрастное ограничение 18+
Верховный суд отказал осуждённой за убийство опекунше Наумовой в пересмотре приговора
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отказала Веронике Наумовой, осуждённой за убийство взятого под опеку мальчика Далера Бобиева, в удовлетворении кассационной жалобы.
Напомним, Веронику Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство ребёнка. Суд признал её виновной в 61 преступлении.
Согласно материалам дела, вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала ребёнку ноги клейкой лентой, после чего избивала его и удерживала под водой в ванне, пока он не захлебнулся. Тело мальчика осуждённая спрятала в гараже. Найти его удалось только в июне 2023 года. Всё это время женщина получала социальные выплаты на погибшего ребёнка.
Также причастным к издевательствам над мальчиком признали племянника опекунши – Даниила Егольникова, приговорённого к 5 годам лишения свободы.
Приговор вступил в силу 24 ноября 2025 года, но на судебный акт была подана жалоба. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Высшая судебная инстанция страны признала приговор законным и обоснованным»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, Веронику Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство ребёнка. Суд признал её виновной в 61 преступлении.
Согласно материалам дела, вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала ребёнку ноги клейкой лентой, после чего избивала его и удерживала под водой в ванне, пока он не захлебнулся. Тело мальчика осуждённая спрятала в гараже. Найти его удалось только в июне 2023 года. Всё это время женщина получала социальные выплаты на погибшего ребёнка.
Также причастным к издевательствам над мальчиком признали племянника опекунши – Даниила Егольникова, приговорённого к 5 годам лишения свободы.
Приговор вступил в силу 24 ноября 2025 года, но на судебный акт была подана жалоба. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию