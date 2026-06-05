Верховный суд отказал осуждённой за убийство опекунше Наумовой в пересмотре приговора





сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «Высшая судебная инстанция страны признала приговор законным и обоснованным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отказала Веронике Наумовой, осуждённой за убийство взятого под опеку мальчика Далера Бобиева, в удовлетворении кассационной жалобы.Напомним, Веронику Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство ребёнка. Суд признал её виновной в 61 преступлении.Согласно материалам дела, вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала ребёнку ноги клейкой лентой, после чего избивала его и удерживала под водой в ванне, пока он не захлебнулся. Тело мальчика осуждённая спрятала в гараже. Найти его удалось только в июне 2023 года. Всё это время женщина получала социальные выплаты на погибшего ребёнка.Также причастным к издевательствам над мальчиком признали племянника опекунши – Даниила Егольникова, приговорённого к 5 годам лишения свободы.Приговор вступил в силу 24 ноября 2025 года, но на судебный акт была подана жалоба. Мероприятие для возрастной категории 18+