В Камышлове за наркотический «клад» осудили машиниста РЖД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Камышловский районный суд вынес приговор машинисту локомотива ОАО «РЖД». Мужчина был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.Преступление машинистом было совершено 1 апреля 2026 года. В тот день он, находясь в Камышлове, принял решение употребить наркотик. С помощью мобильного телефона он вышел на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и договорился с неустановленным сбытчиком о покупке. Получив координаты тайника-закладки, мужчина отправился на автомобиле в указанное место, а отыскав свёрток с порошкообразным веществом массой 1,87 грамма, он спрятал его при себе. Уехать и употребить содержимое запретного «клада» подсудимый не успел — его остановили сотрудники полиции.В ходе следствия и в суде подсудимый полностью признал свою вину. Он заявил, что раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах покупки. Суд учёл эти обстоятельства, а также личность подсудимого, который ранее не был судим и имеет постоянное место работы. В итоге «кладоискатель» был признан виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Наказание было назначено в виде лишения свободы условно сроком на 3 года. При этом суд установил испытательный срок продолжительностью 2 года. На время испытательного срока осужденный обязан соблюдать определенные ограничения, в том числе — на смену места жительства без уведомления контролирующих органов. Мероприятие для возрастной категории 18+