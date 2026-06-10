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В Камышлове за наркотический «клад» осудили машиниста РЖД

21.30 Среда, 10 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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Камышловский районный суд вынес приговор машинисту локомотива ОАО «РЖД». Мужчина был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.

Преступление машинистом было совершено 1 апреля 2026 года. В тот день он, находясь в Камышлове, принял решение употребить наркотик. С помощью мобильного телефона он вышел на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и договорился с неустановленным сбытчиком о покупке. Получив координаты тайника-закладки, мужчина отправился на автомобиле в указанное место, а отыскав свёрток с порошкообразным веществом массой 1,87 грамма, он спрятал его при себе. Уехать и употребить содержимое запретного «клада» подсудимый не успел — его остановили сотрудники полиции.

В ходе следствия и в суде подсудимый полностью признал свою вину. Он заявил, что раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствах покупки. Суд учёл эти обстоятельства, а также личность подсудимого, который ранее не был судим и имеет постоянное место работы. В итоге «кладоискатель» был признан виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Наказание было назначено в виде лишения свободы условно сроком на 3 года. При этом суд установил испытательный срок продолжительностью 2 года. На время испытательного срока осужденный обязан соблюдать определенные ограничения, в том числе — на смену места жительства без уведомления контролирующих органов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:38 Свердловская Госавтоинспекция начала выдавать номера «166»
18:11 Дождь и грозы ожидаются в Свердловской области
17:30 Женщина с двумя детьми пострадала в ДТП в Пышме
17:10 Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной продлили меру пресечения
16:47 В Кушве Lada въехала в Chery: пострадали женщина и ребёнок
16:20 Жителя Новоуральска обвиняют в осквернении символа воинской славы
15:11 В Екатеринбурге отменили единовременную плату за размещение НТО
14:06 Свердловская ГАИ начала выдавать госномера с кодом «166»
13:22 С апреля на Урал привезли более тысячи тонн абрикосов
13:20 Приговорённая к 8 годам колонии за взятку от дочери экс-вице-спикера Госдумы пристав не будет отбывать свой срок
13:18 К 300 часам обязательных работ приговорили хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
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11:59 Осуждённый за изнасилование пытался освободиться от наказания в Нижнем Тагиле
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10:34 Екатеринбуржец пошёл на свидание с девушкой и столкнулся с грабителями
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