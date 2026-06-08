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Четыре года колонии назначили преподавателю УрИГПС за взятку 115 500 рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже бывшая доцент кафедры криминалистики инженерно-технических экспертиз в ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России» Евгения Выгузова признана виновной в получении взяток.
Согласно материалам дела, осенью 2024 года Выгузова взяла деньги со студентов 5 курса за то, что сама писала им курсовые работы и обеспечивала их беспрепятственную защиту. Всего она получила от курсантов института свыше 115 тысяч рублей. Вину осуждённая признала частично, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Судья Кировского суда Екатеринбурга Екатерина Карапетян назначила ей 4 года колонии общего режима, штраф 1 млн рублей и запрет на преподавательскую деятельность на 4 года. Кроме того, сумма взятки – 115 500 рублей – взыскана в доход государства.
Задержали и поместили в СИЗО Выгузову ещё в мае 2025 года. На тот момент она была действующим преподавателем института.
Недавно рассказывали про дело другого экс-преподавателя екатеринбургского института МЧС, также обвиняемого в получении взяток от курсантов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, осенью 2024 года Выгузова взяла деньги со студентов 5 курса за то, что сама писала им курсовые работы и обеспечивала их беспрепятственную защиту. Всего она получила от курсантов института свыше 115 тысяч рублей. Вину осуждённая признала частично, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Судья Кировского суда Екатеринбурга Екатерина Карапетян назначила ей 4 года колонии общего режима, штраф 1 млн рублей и запрет на преподавательскую деятельность на 4 года. Кроме того, сумма взятки – 115 500 рублей – взыскана в доход государства.
Задержали и поместили в СИЗО Выгузову ещё в мае 2025 года. На тот момент она была действующим преподавателем института.
Иллюстрация: скриншот с сайта УрИГПС МЧС России
Недавно рассказывали про дело другого экс-преподавателя екатеринбургского института МЧС, также обвиняемого в получении взяток от курсантов. Мероприятие для возрастной категории 18+
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