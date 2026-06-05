Подростка обвиняют хищении у вдовы участника боевых действий из Ирбита 2,5 млн рублей





– сказали в СК. «Следствием в отношении 17-летнего фигуранта собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены в суд для рассмотрения по существу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский СК завершил подготовку доказательной базы против 17-летнего молодого человека по делу о хищении у вдовы участника боевых действий из Ирбита около 2,5 миллиона рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в СК по региону, в феврале 2026 года юноша по указанию куратора из мессенджера вместе со 21-летним подельником (уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство) приехал в Ирбит, где обманутая телефонными мошенниками женщина отдала ему свои деньги. После этого молодые люди уехали в Екатеринбург, где должны были передать средства другим соучастникам, но не смогли. В столице Урала их ждали сотрудники полиции, которые уже были в курсе ситуации.Отмечается, что благодаря оперативной работе деньги удалось изъять и вернуть женщине.Уголовное дело против несовершеннолетнего передали в суд.Известно, что подросток является иностранным гражданином. Мероприятие для возрастной категории 18+