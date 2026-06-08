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В Свердловской области осудили убийцу супружеской пары спустя почти 27 лет
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области вынесли приговор по делу об убийстве семейной пары в ночь на 27 сентября 1999 года во дворе частного жилого дома по улице Чапаева в Арамили.
Виновным в убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) признали ранее судимого жителя Серова 1967 года рождения, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Отмечается, что установить причастность обвиняемого удалось благодаря допросам, баллистической и дактилоскопической экспертизам.
В итоге суду хватило доказательной базы для вынесения приговора и назначения наказания в виде 19 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Виновным в убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) признали ранее судимого жителя Серова 1967 года рождения, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«Раскрытие данного особо тяжкого преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов следственного управления СК России и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области по преступлениям прошлых лет»,
– рассказали в СК.
Отмечается, что установить причастность обвиняемого удалось благодаря допросам, баллистической и дактилоскопической экспертизам.
В итоге суду хватило доказательной базы для вынесения приговора и назначения наказания в виде 19 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
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