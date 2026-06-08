В Свердловской области осудили убийцу супружеской пары спустя почти 27 лет

– рассказали в СК.

«Раскрытие данного особо тяжкого преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов следственного управления СК России и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области по преступлениям прошлых лет»,