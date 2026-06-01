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Экс-специалиста по закупкам из Ревды отправили в колонию из-за коммерческого подкупа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ревдинский городской суд вынес приговор бывшему специалисту по закупкам местного предприятия Анатолию Светличному, признав его виновным в коммерческом подкупе в крупном размере по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, занимая должности инженера, заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и специалиста по закупкам в период с 2019 года по 2023 год, Светличный получил от представителей компаний-контрагентов свыше 1 миллиона рублей за продление договоров, а также за выбор их компаний при заключении новых.
В качестве наказания Светличному назначили 6 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с закупками, на 3 года. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Также суд конфисковал незаконно полученные средства в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, занимая должности инженера, заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и специалиста по закупкам в период с 2019 года по 2023 год, Светличный получил от представителей компаний-контрагентов свыше 1 миллиона рублей за продление договоров, а также за выбор их компаний при заключении новых.
В качестве наказания Светличному назначили 6 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с закупками, на 3 года. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Также суд конфисковал незаконно полученные средства в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+
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