Возрастное ограничение 18+
675 тысяч заплатил призывник из Екатеринбурга, пытаясь уклониться от срочной службы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о коррупционной схеме уклонения от военной службы. Чкаловский районный суд назначил наказание Евгению Королёву, сыгравшего роль посредника при передаче взятки.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек хотел избежать срочной службы в армии и через знакомых узнал о неком Королёве, который был готов помочь уклониться от службы за 675 тысяч рублей.
В конце декабря 2025 года юноша передал ему эти деньги, из которых 505 тысяч Евгений Королёв оставил себе, ещё 170 тысяч – передал второму посреднику, а тот передал 40 тысяч рублей из этих денег травматологу-ортопеду, который провёл призывнику хирургическую операцию при полном отсутствии медицинских показаний. Он наложил швы и задним числом оформил фиктивные документы о травме, чтобы предоставить в военный комиссариат сведения о необходимом лечении – это должно было помочь получить освобождение от службы. Впоследствии схема вскрылась, и в отношении её участников возбудили уголовное дело.
Евгений Королёв стал первым, кому вынесли приговор по этому делу. Чкаловский районный суд признал его виновным во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек хотел избежать срочной службы в армии и через знакомых узнал о неком Королёве, который был готов помочь уклониться от службы за 675 тысяч рублей.
В конце декабря 2025 года юноша передал ему эти деньги, из которых 505 тысяч Евгений Королёв оставил себе, ещё 170 тысяч – передал второму посреднику, а тот передал 40 тысяч рублей из этих денег травматологу-ортопеду, который провёл призывнику хирургическую операцию при полном отсутствии медицинских показаний. Он наложил швы и задним числом оформил фиктивные документы о травме, чтобы предоставить в военный комиссариат сведения о необходимом лечении – это должно было помочь получить освобождение от службы. Впоследствии схема вскрылась, и в отношении её участников возбудили уголовное дело.
Евгений Королёв стал первым, кому вынесли приговор по этому делу. Чкаловский районный суд признал его виновным во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителя Первоуральска осудили за уклонение от армии с помощью «двойника» с хроническим заболеванием
02 июня 2026
02 июня 2026