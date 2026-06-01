В Ирбите двое местных жителей осуждены за смерть незнакомца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ирбитский районный суд вынес приговор в отношении двух подсудимых по одному делу. Оба мужчины признаны виновными в нанесении смертельных травм незнакомому человеку.Дело рассматривалось по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России. Эта статья предусматривает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц. Основанием для приговора стал вердикт коллегии присяжных заседателей, а также доказательства, представленные государственным обвинителем.В ходе судебного следствия были установлены обстоятельства произошедшего: днём 13 мая 2022 года в городе Ирбите во двор к одному из подсудимых через пролом в заборе пробрался незнакомец. Хозяин дома нанёс потерпевшему множественные удары руками и деревянной палкой по голове и телу. В это же время его сосед, увидев происходящее из окна, вышел и подключился к избиению. В результате совместных действий обоих подсудимых потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью. Мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако спасти его не удалось. Спустя пять дней он скончался от полученных травм.Коллегия присяжных заседателей единодушно признала двух соседей виновными. Суд, согласившись с вердиктом, назначил обоим наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Зачинщик избиения проведёт в заключении 6 лет и 2 месяца. Его подельник приговорён к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+