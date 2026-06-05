Жительницу Талицкого района обвиняют в убийстве сожителя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительницу Талицкого района из посёлка Троицкий обвиняют в убийстве сожителя 5 апреля 2026 года. Прокуратура утвердила обвинение и передала его в районный суд.Согласно материалам уголовного дела, конфликт между сожителями, который закончился убийством, произошёл после распития спиртного. Потерпевший нелестно отозвался о матери обвиняемой, и тогда женщина схватилась за нож и ударила обидчика в грудь.После этого женщина не стала обращаться за помощью. Оставив нож в груди мужчины, она ушла подложить дрова в печь, словно ничего страшного не произошло. Впоследствии мужчина скончался, рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области.Отмечается, что в ходе предварительного расследования обвиняемая вину признала и раскаялась. Мероприятие для возрастной категории 18+