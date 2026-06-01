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СК возбудил уголовное дело из-за анонимных угроз в адрес екатеринбурженки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения к ведомству 23-летней екатеринбурженки, заявившей об анонимных угрозах в её адрес.
По данным Baza, неизвестный начал угрожать девушке ещё два года назад. Так, например, он обещал облить ей лицо кислотой. Свою угрозу аноним воплощать в жизнь не стал, но продолжил запугивать студентку, публикуя её фотографии на своей странице и описывая, как будет расправляться с ней. Также он показывал, как приносит её фотографии в храмы или развешивает их на чужих могилах.
Девушка несколько раз блокировала неизвестного. Это временно помогало, но потом он продолжал публиковать её фотографии с угрозами и отправлять их друзьям екатеринбурженки. Студентка попробовала связаться с анонимом: он представился женщиной, но не объяснил, почему желает ей смерти. В итоге девушка обратилась в СК и прокуратуру.
По данному факту СУ СКР Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 УК РФ (угроза убийством), сообщает Следком. Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Baza, неизвестный начал угрожать девушке ещё два года назад. Так, например, он обещал облить ей лицо кислотой. Свою угрозу аноним воплощать в жизнь не стал, но продолжил запугивать студентку, публикуя её фотографии на своей странице и описывая, как будет расправляться с ней. Также он показывал, как приносит её фотографии в храмы или развешивает их на чужих могилах.
Девушка несколько раз блокировала неизвестного. Это временно помогало, но потом он продолжал публиковать её фотографии с угрозами и отправлять их друзьям екатеринбурженки. Студентка попробовала связаться с анонимом: он представился женщиной, но не объяснил, почему желает ей смерти. В итоге девушка обратилась в СК и прокуратуру.
По данному факту СУ СКР Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 УК РФ (угроза убийством), сообщает Следком. Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Мероприятие для возрастной категории 18+
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