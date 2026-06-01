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СК возбудил уголовное дело из-за анонимных угроз в адрес екатеринбурженки

09.53 Понедельник, 8 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения к ведомству 23-летней екатеринбурженки, заявившей об анонимных угрозах в её адрес.

По данным Baza, неизвестный начал угрожать девушке ещё два года назад. Так, например, он обещал облить ей лицо кислотой. Свою угрозу аноним воплощать в жизнь не стал, но продолжил запугивать студентку, публикуя её фотографии на своей странице и описывая, как будет расправляться с ней. Также он показывал, как приносит её фотографии в храмы или развешивает их на чужих могилах.

Девушка несколько раз блокировала неизвестного. Это временно помогало, но потом он продолжал публиковать её фотографии с угрозами и отправлять их друзьям екатеринбурженки. Студентка попробовала связаться с анонимом: он представился женщиной, но не объяснил, почему желает ей смерти. В итоге девушка обратилась в СК и прокуратуру.

По данному факту СУ СКР Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 УК РФ (угроза убийством), сообщает Следком. Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:53 СК возбудил уголовное дело из-за анонимных угроз в адрес екатеринбурженки
09:28 Опасная поездка без ремней безопасности закончилась смертельным ДТП в Невьянском районе
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15:49 СК России проверит доклад по делу о гибели пенсионерки из Богдановича после избиения у себя дома
14:17 В свердловском «Яблоке» связали арест Грэя Болтачёва с высокими рейтингами партии в регионе
13:51 В Невьянском районе пьяный 17-летний подросток устроил ДТП с тремя автомобилями
13:02 В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из окна движущегося трамвая
12:43 Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в начале новой недели
11:43 Свердловскую область на конкурсе «Российское дерево года» представляет 270-летний кедр
19:30 Выразившего намерение баллотироваться от «Яблока» учёного задержали в Екатеринбурге
18:07 В эфире свердловского телеканала предложили говорить о семье на всех школьных предметах
17:37 Под Нижним Тагилом спасатели помогли подростку, сорвавшемуся в карьер
16:16 Спасатели предупредили жителей Свердловской области о сильных дождях
15:25 В Свердловской области на трассе вблизи Каменска-Уральского затруднено движение после смертельного ДТП
15:08 В Екатеринбурге за две недели зафиксировали 12 тысяч нарушений ПДД самокатчиками
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14:24 Глава СК запросил доклад о драке между местным жителем и подростком на питбайке в Нижнем Тагиле
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