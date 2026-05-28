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Дело о похищении и убийстве подростка в 1995 году в Екатеринбурге вернули прокурору
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд вернул прокурору уголовное дело Бориса Субботина, признанного Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга виновным в похищении и убийстве подростка в 1995 году.
Как сообщили в пресс-службе суда, судебная коллегия по уголовным делам определила отменить обвинительный приговор и возвратить уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ – в связи с наличием препятствий для его рассмотрения судом.
По версии следствия, в 1995 году Субботин вместе со своим знакомым вывез подростка в безлюдное место, где, как утверждала сторона обвинения, он изнасиловал и убил несовершеннолетнего. После этого сообщники подбросили в почтовый ящик родственников подростка записку с требованием выкупа в 50 тысяч долларов США.
В ходе разбирательства в районном суде прокурор переквалифицировал часть вменяемых статей, исключив признак совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 125.1 и ч. 3 ст. 148 УК РСФСР) за отсутствием объективных подтверждений. Суд также не установил факта полового сношения подсудимого с несовершеннолетним, переквалифицировав действия на развратные действия (ст. 120 УК РСФСР).
Сам Борис Субботин свою вину не признал, настаивая на причастности к произошедшему иных лиц.
Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в похищении, убийстве, развратных действиях и вымогательстве (ч. 2 ст. 125.1, п. «е» ст. 102, ст. 120 и ч. 3 ст. 148 УК РСФСР), и назначил за убийство подростка 10 лет колонии общего режима (по закону, действовавшему на момент совершения преступления). От отбывания наказания за иные преступления Субботина освободили из-за истечения сроков давности. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск на сумму 1 миллион рублей.
Этот приговор был обжалован в вышестоящей инстанции сторонами защиты и обвинения. Областной суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что дело нужно рассмотреть повторно после устранения недостатков.
До тех пор обвиняемый будет оставаться под стражей. Меру пресечения продлили до 4 августа 2026 года включительно. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в пресс-службе суда, судебная коллегия по уголовным делам определила отменить обвинительный приговор и возвратить уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ – в связи с наличием препятствий для его рассмотрения судом.
По версии следствия, в 1995 году Субботин вместе со своим знакомым вывез подростка в безлюдное место, где, как утверждала сторона обвинения, он изнасиловал и убил несовершеннолетнего. После этого сообщники подбросили в почтовый ящик родственников подростка записку с требованием выкупа в 50 тысяч долларов США.
В ходе разбирательства в районном суде прокурор переквалифицировал часть вменяемых статей, исключив признак совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 125.1 и ч. 3 ст. 148 УК РСФСР) за отсутствием объективных подтверждений. Суд также не установил факта полового сношения подсудимого с несовершеннолетним, переквалифицировав действия на развратные действия (ст. 120 УК РСФСР).
Сам Борис Субботин свою вину не признал, настаивая на причастности к произошедшему иных лиц.
Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в похищении, убийстве, развратных действиях и вымогательстве (ч. 2 ст. 125.1, п. «е» ст. 102, ст. 120 и ч. 3 ст. 148 УК РСФСР), и назначил за убийство подростка 10 лет колонии общего режима (по закону, действовавшему на момент совершения преступления). От отбывания наказания за иные преступления Субботина освободили из-за истечения сроков давности. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск на сумму 1 миллион рублей.
Этот приговор был обжалован в вышестоящей инстанции сторонами защиты и обвинения. Областной суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что дело нужно рассмотреть повторно после устранения недостатков.
«Суд пришел к выводу о наличии существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые исключают возможность постановления законного и обоснованного приговора и не могут быть устранены в судебном заседании. Приговор суда первой инстанции отменён. На основании статьи 237 УПК РФ уголовное дело возвращено прокурору Орджоникидзевского района для устранения препятствий его рассмотрения судом»,
– сообщили в суде.
До тех пор обвиняемый будет оставаться под стражей. Меру пресечения продлили до 4 августа 2026 года включительно. Мероприятие для возрастной категории 18+
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