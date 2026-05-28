Дело о похищении и убийстве подростка в 1995 году в Екатеринбурге вернули прокурору

– сообщили в суде.

«Суд пришел к выводу о наличии существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые исключают возможность постановления законного и обоснованного приговора и не могут быть устранены в судебном заседании. Приговор суда первой инстанции отменён. На основании статьи 237 УПК РФ уголовное дело возвращено прокурору Орджоникидзевского района для устранения препятствий его рассмотрения судом»,