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Четырёх свердловчан подозревают в склонении к контрактной службе и хищении выплат бойцов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Четырёх жителей Свердловской области подозревают в мошенническом хищении выплат за контрактную службу в ВС РФ. Среди потерпевших жители Владимирской и Воронежской областей.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые убеждали потерпевших заключить контракт с Минобороны РФ, а потом похищали выплаты, перечисленные за службу в вооружённых силах. Для этого они оформляли банковские счета и использовали фиктивные браки.
Одному из потерпевших, жителю Владимирской области 1980 года рождения, подозреваемые обещали, что ему не придётся находиться в зоне боевых действий, но именно так он и оказался. По предварительным оценкам, у него похитили не менее 3,8 миллиона рублей.
Другого потерпевшего, жителя Воронежской области 1968 года рождения, вывезли в Свердловскую область, обещая устроить на работу, но потом склонили к прохождению военной службы. У него со счёта, по предварительным данным, похитили 2,3 миллиона рублей.
По данным полиции, с подозреваемыми могут быть связаны более 20 подобных эпизодов, включая одного с иностранным гражданином.
Сообщается, что при обыске у «наиболее активных участников шайки» нашли два пистолета, три ружья, патроны, штык-нож, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества. Законность происхождения арсенала сейчас проверяет полиция.
По словам Горелых, один из подозреваемых в момент задержания, схватил со стола кухонный нож и нанёс себе им лёгкое непроникающее ранение, вероятно, надеясь избежать этапирования в камеру. Однако ему это не помогло. На место вызвали врачей, которые пояснили, что его жизни ничего не угрожает, и разрешили его отправить в камеру.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые убеждали потерпевших заключить контракт с Минобороны РФ, а потом похищали выплаты, перечисленные за службу в вооружённых силах. Для этого они оформляли банковские счета и использовали фиктивные браки.
Одному из потерпевших, жителю Владимирской области 1980 года рождения, подозреваемые обещали, что ему не придётся находиться в зоне боевых действий, но именно так он и оказался. По предварительным оценкам, у него похитили не менее 3,8 миллиона рублей.
Другого потерпевшего, жителя Воронежской области 1968 года рождения, вывезли в Свердловскую область, обещая устроить на работу, но потом склонили к прохождению военной службы. У него со счёта, по предварительным данным, похитили 2,3 миллиона рублей.
«По делу проходят трое подозреваемых мужчины, они уже арестованы и „отдыхают на курорте“ в СИЗО, и одна женщина, до суда она будет под подпиской о невыезде»,
– сказал Горелых.
По данным полиции, с подозреваемыми могут быть связаны более 20 подобных эпизодов, включая одного с иностранным гражданином.
Сообщается, что при обыске у «наиболее активных участников шайки» нашли два пистолета, три ружья, патроны, штык-нож, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества. Законность происхождения арсенала сейчас проверяет полиция.
Фото предоставлено Валерием Горелых
По словам Горелых, один из подозреваемых в момент задержания, схватил со стола кухонный нож и нанёс себе им лёгкое непроникающее ранение, вероятно, надеясь избежать этапирования в камеру. Однако ему это не помогло. На место вызвали врачей, которые пояснили, что его жизни ничего не угрожает, и разрешили его отправить в камеру.
Фото предоставлено Валерием ГорелыхМероприятие для возрастной категории 18+
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