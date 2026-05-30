Следователя по особо важным делам Лисовенко задержали в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали следователя по особо важным делам Центрального межрегионального следственного управления на транспорте – подполковника юстиции Дмитрия Лисовенко.В Ленинском районном суде Вечерним ведомостям сообщили, что Лисовенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 29 июля 2026 года. По какой статье ему предъявили обвинение, в пресс-службе суда ответить не смогли. По данным СМИ, его могут обвинять в коррупции.Известно, что Дмитрий Лисовенко был следователем по делу об убийстве пенсионерки на станции Чапаевская. По словам представителя потерпевших, дело об убийстве Тамары Грибановой приостановили. Мероприятие для возрастной категории 18+