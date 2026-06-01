Возрастное ограничение 18+
Жительницу Берёзовского осудили за подмену золота бижутерией в ПВЗ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Берёзовский городской суд вынес приговор местной жительнице Валентине Плясуновой, которая на протяжении трёх месяцев похищала золотые украшения, подменяя их на дешевую бижутерию в пунктах выдачи заказов.
По материалам дела, с февраля по апрель 2025 года женщина через маркетплейс заказывала ювелирные изделия с постоплатой и подменяла настоящие украшения на похожие и возвращала заказы под предлогом несоответствия ожиданиям. Для этого она специально приходила в пункты выдачи с инструментом для срезания ювелирных ниток, пломбиратором, алюминиевыми пломбами и заранее купленной бижутерией.
Похищенные украшения женщина не носила. Вместо этого она продавала их, а вырученные деньги тратила, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд признал её виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил штраф в размере 450 тысяч рублей, также обязав возместить ущерб на сумму свыше 390 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
По материалам дела, с февраля по апрель 2025 года женщина через маркетплейс заказывала ювелирные изделия с постоплатой и подменяла настоящие украшения на похожие и возвращала заказы под предлогом несоответствия ожиданиям. Для этого она специально приходила в пункты выдачи с инструментом для срезания ювелирных ниток, пломбиратором, алюминиевыми пломбами и заранее купленной бижутерией.
Похищенные украшения женщина не носила. Вместо этого она продавала их, а вырученные деньги тратила, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд признал её виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил штраф в размере 450 тысяч рублей, также обязав возместить ущерб на сумму свыше 390 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию